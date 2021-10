Benadeelde houdt dief tegen door z’n auto te vernielen met houwer

Het is een dief vrijdag, nadat hij betrapt werd op het terrein van een bedrijf in Suriname, niet gelukt te vluchten met zijn auto. De benadeelde ondernemer heeft hem namelijk verhinderd, door met een houwer de autobanden te vernielen en de ruiten stuk te slaan.

De verdachte ging met een auto het terrein in Paramaribo op, om onderdelen van machines te stelen. Omdat er eerder ook diefstallen op het terrein waren gepleegd, was de benadeelde alert. Op camerabeelden zag hij de man in een auto aankomen, om onderdelen weg te nemen. Hij stond daarom op de uitkijk.

Toen de verdachte op de plaats arriveerde om te stelen, ging de ondernemer snel naar hem toe. De verdachte wilde vervolgens in z’n auto stappen en wegrijden, maar de benadeelde wist het te voorkomen. Hij sloeg met een houwer in op de autobanden en de ruiten.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. In eerste instantie werden beide mannen, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld.

De benadeelde ondernemer vergoedde de schade en werd daarna weer in vrijheid gesteld.