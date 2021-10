Procureur- en Advocaat-Generaal brengen werkbezoek aan politie Regio West

De waarnemend Procureur-Generaal in Suriname mr. Garcia Paragsing en Advocaat-Generaal mr. Carmen Rasam hebben afgelopen woensdag een werkbezoek gebracht aan politie Regio West.

Tijdens het werkbezoek welk plaatsvond te Nieuw-Nickerie, heeft de delegatie van het Surinaamse Openbaar Ministerie de implementatie van art.100 van het Wetboek van Strafrecht besproken met de politie.

Dit artikel biedt de mogelijkheid aan het Openbaar Ministerie om bij misdrijven waarop een gevangenisstraf van 6 jaar of minder is gesteld, de zaak buiten proces af te handelen op basis van voorwaarden die bij de Wet zijn voorzien.

Een voorwaarde welke gesteld kan worden is ‘gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade’. Een ander voorwaarde welke het Openbaar Ministerie kan stellen, is ‘betaling van een geldsom aan de Staat’.

Door deze manier van afhandeling vervalt het recht tot strafvordering, als voldaan is aan de gestelde voorwaarden.

Tijdens het werkbezoek is van gedachten gewisseld omtrent de toepassing van art.100 Sr in de praktijk en zijn er instructies gegeven aan de hulpofficieren. Daarnaast zijn er andere veiligheidsissues besproken.

Tijdens het werkbezoek is er ook een veldorientatie geweest.