Pick-up belandt in trens na aanrijding

Een 4 ton pick-up is vanmiddag na een aanrijding met een personenauto aan de Sir Winston Churchillweg in de trens beland.

Beide voertuigen reden in tegenovergestelde richting over de drukke weg in Suriname. Ter hoogte van pandnummer 140 kwam de personenauto door nog onbekende reden op de rijhelft van de pick-up.

De pick-up bestuurder probeerde nog uit te wijken, maar kon de aanrijding niet voorkomen. De veroorzaker raakte lichtgewond.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Hieronder een foto van de schade aan de personenauto.