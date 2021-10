OW verricht schoonmaakwerkzaamheden aan Bosjebrug

Het ministerie van Openbare Werken (OW) sectie Commewijne heeft onlangs een aanvang gemaakt met schoonmaakwerkzaamheden aan de Wijdenboschbrug. In de loop der jaren was het onderhoud van de brug niet optimaal. De brug wordt daarom nu ontdaan van enorme begroeiingen van onkruid, hoog gras en zelfs boompjes, op, aan en onder de brug, die loopt over de Surinamerivier.

OW-coördinator Anandkoemar Chirmoti, die de leiding heeft over de werkzaamheden aan en op de brug, geeft aan dat over de hele brug begroeiingen waren geconstateerd. Hij kreeg regelmatig klachten van autobestuurders die vrijwel dagelijks over de brug rijden. Na een oriëntatie is terstond besloten de complete brug te ontdoen van alle type onkruid en begroeiingen.

In de eerste fase van de schoonmaakwerkzaamheden zijn de begroeiingen aan de zijkanten van de brug bespoten en waar nodig meteen verwijderd. Op donderdag 30 september 2021 is de tweede fase van start gegaan, waarbij bomen die onder de brug waren gegroeid zijn verwijderd. Ook het onkruid die bespoten was in de eerste fase is in de tweede fase opgeruimd. De werkzaamheden van de derde fase zullen uitgevoerd worden onder de brug aan de zijde van Meerzorg.

Het is zeker vermeldenswaard dat de onderhoudsbeurt geheel in eigen beheer van het ministerie van Openbare Werken sectie Commewijne wordt uitgevoerd. OW-minister Riad Nurmohamed is erg ingenomen met de wijze waarop dit initiatief van OW-Commewijne ten uitvoer wordt gebracht.

De onderhoudswerkzaamheden worden handmatig verricht door OW-medewerkers uit het district Commewijne, derhalve kan het nog een week of twee duren voordat de handelingen voorbij zijn. De bruggebruikers worden vriendelijk gevraagd rekening te houden hiermee.