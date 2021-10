Onbekende man loopt woning binnen en schiet op vrouw

Een 32-jarige vrouw in Suriname, is zaterdagochtend gewond geraakt nadat er op haar werd geschoten. Een nog onbekende man stapte haar woning in Wanica binnen en loste een schot op de vrouw.

Het slachtoffer was op dat moment alleen thuis. Haar partner had even daarvoor de woning verlaten, waarbij de deur nog open stond. De schutter trad het huis binnen, loste een schot en maakte zich snel uit de voeten.

De vrouw liep daarbij een schotverwonding op aan de rechterarm en borst. Er was sprake van een in- en uitschot. De vrouw is naar het ziekenhuis afgevoerd, waar zij ter verpleging is opgenomen.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Over het motief is nog niets bekend.

De Surinaamse politie werkt aan het oplossen van deze zaak.