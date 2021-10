In Suriname is vanmorgen weer een bromfietser overleden als gevolg van een verkeersongeval. Het gaat om een aanrijding die plaats vond nabij de kruising van de Awad Hoesseinweg en de Skoerkiweg, in het district Nickerie.

De bromfietser werd aangereden door een grote pick-up en raakte zwaargewond. Hij werd naar het MMC gebracht alwaar hij op de SEH kwam te overlijden.

Het zou gaan om de, in het rijstdistrict bekende, meneer Bhoelan die verse groenten verkoopt op de brom.