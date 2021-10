Visumvrij reizen naar Suriname op vertoon van geldig paspoort met geboorteplaats

Vrijdag 1 oktober 2021 is de nieuwe regel ingegaan waarbij personen die zijn geboren op het grondgebied van Suriname, visumvrij mogen afreizen naar Suriname.

Dit geldt echter niet voor hun gezins- en familieleden die niet in Suriname zijn geboren. Zij dienen bij aankomst normaal in het bezit te zijn van een visum of toeristenkaart.

Zo luidt de werkinstructie van de immigratiedienst, die uitgevoerd wordt door de Surinaamse Militaire Politie (MP). Het besluit hiertoe werd vorige maand door de Surinaamse president bekendgemaakt.

Eesrtgenoemde personen mogen op vertoon van een geldig paspoort, waarin de geboorteplaats is aangegeven, het grondgebied van Suriname visumvrij betreden. Daarbij wordt aan hen een verblijf van maximaal 6 maanden toegestaan.

Het afschaffen van visumplicht andersom, dus voor reizigers vanuit Suriname naar Nederland, is niet aan de orde. Dit is een aangelegenheid van de Europese Commissie en Suriname zal daartoe een aantal stappen moeten ondernemen: