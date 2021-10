Vanaf maandag buiten proces afhandeling bepaalde strafzaken

Vanaf maandag bestaat de mogelijkheid voor verdachten die een strafbaar feit hebben gepleegd waarop een gevangenisstraf beneden zes jaar staat, dat zo een zaak buiten proces kan worden afgehandeld. Het Openbaar Ministerie in Suriname gaat hiermee over tot de implementatie van artikel 100 van het Wetboek van Strafrecht.

Bij het uitvoeren van artikel 100 gaat het om strafbare feiten zoals diefstal, vernieling en andere misdrijven. Inmiddels is reeds een formulier ontwikkeld waarop de verdachte, zijn advocaat, de vervolgingsambtenaar en de hulpofficier van justitie voor akkoord tekenen indien gebruik wordt gemaakt van dit artikel.

Op basis van artikel 100 van het Wetboek van Strafvordering kunnen er wel zeven voorwaarden worden gesteld. Een van de voorwaarden is betaling aan de Staat van een geldsom, te bepalen op ten minste SRD 10 en ten hoogste het maximum van de geldboete die voor het feit aan de betrokkene kan worden opgelegd. Ook moet afstand worden gedaan van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer.

Een voorwaarde die ook gesteld kan worden is het verrichten van onbetaalde arbeid of het volgen van een leerproject gedurende ten hoogste honderdentwintig uren. De Surinaamse vervolgingsambtenaar doet in geval van misdrijf aan de bekende rechtstreekse belanghebbenden onverwijld mededeling van de datum waarop die voorwaarden zijn gesteld.