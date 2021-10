Statistieken MZ: ‘Alle coronadoden Boven-Surinamegebied niet gevaccineerd’

De Medische Zending (MZ) gaat de strijd aan tegen de covid-19-barrières in het Boven-Surinamegebied. Maureen van Dijk-Wijngaarde, onderdirecteur Medische Zaken van MZ heeft tijdens een op 30 september 2021 gehouden Covid-19-persconferentie onderstreept hoe zorgwekkend de situatie in ons land is. “Uit de statistieken van de Medische Zending is gebleken dat alle personen die zijn overleden aan het coronavirus niet gevaccineerd waren”, zegt de onderdirecteur.

De vakantieperiode baart MZ enorm zorgen, het Boven-Surinamegebied kan geclassificeerd worden als het zorgenkind bij elke golf. Uit alle regio’s waar de MZ opereert heeft het Boven-Suriname gebied oftewel Saamaka de grootste groep mensen die dichtbij elkaar wonen, én ook de grootste groep ouderen met risicofactoren. De moeilijkste barrière in het Boven-Surinamegebied is, volgens MZ, dat een bijzonder kolossale groep gelooft dat Covid-19 niet bestaat.

Van Dijk benadrukt dat de strijd tegen Covid-19 een collectieve taak is en niet alleen een aangelegenheid van de overheid. “Het virus heeft ons geleerd wat wij kunnen doen om te voorkomen dat men ernstig ziek wordt. Wij weten wat we moeten doen om niet ernstig ziek te worden, wij zijn mensen met goed verstand. Wij als samenleving hebben invloed op het beheersen van corona”, zegt de medisch deskundige. Zij benadrukt verder dat de coronacrisis vanuit een burger-overheid perspectief aangepakt dient te worden.

De onderdirecteur heeft aangegeven dat de Medische Zending continu in overleg is met vertegenwoordigers van de inheemse en tribale volken. “Wij voeren breedvoerige deliberaties met het traditioneel gezag, de districtscommissarissen van de bestuursressorten, ngo’s en bedrijven operationeel in het achterland, zodat zij kennis hebben over hoe de pandemie zich ontwikkelt”, zegt Van Dijk.

“De bewustwording wordt op gang gebracht. Men moet zich eerst individueel beschermen en dan dorpsgenoten en ook anderen motiveren. Door de enorme druk op de ziekenhuizen worden patiënten vroegtijdig naar huis gestuurd, in sommige gevallen met een zuurstofconcentrator.” In het gebied waar MZ opereert beschikt het grootste deel niet 1×24 uur over elektriciteit. “Het lichtje moet gaan branden bij mensen in het binnenland zodat de corona-pandemie geen drama wordt”, voegt de functionaris eraan toe.