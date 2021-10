Nederlander rijdt door na veroorzaken aanrijding; drie personen gewond

De politie in Suriname heeft vrijdag de Nederlander R.G. in verzekering gesteld voor het doorrijden na het veroorzaken van een aanrijding met gewonden, op de hoek van de Kwattaweg en de Belladonnastraat.

Twee militairen en een vrouw liepen verwondingen op bij de aanrijding. Het drietal is vervoerd naar het ziekenhuis en is ter verpleging opgenomen. R.G. is in het bezit van een Nederlands rijbewijs en heeft geen Surinaams rijtoestemmingsbewijs.

De Nederlander reed donderdagavond in een auto over de Belladonnastraat en verleende geen voorrang aan de auto met de slachtoffers die over de Kwattaweg reed. Er ontstond een botsing waarbij hij nadien is doorgereden.

De veroorzaker liet de slachtoffers in hulpeloze toestand achter. Vrijdag meldde hij zich aan bij de politie. Volgens hem reed hij uit paniek weg na de aanrijding.