Man flink toegetakeld na molesteren voorbijgangers met kapmes

Een man is vanochtend flink toegetakeld door twee onbekende mannen aan de Margarethalaan in Suriname. Hij molesteerde de twee rond 05.00 uur, toen ze over straat liepen, waarna ze hem hebben aangevallen.

De man was op de fiets en haalde een kapmes tevoorschijn om de twee mannen te molesteren. Het tweetal heeft hem toen in elkaar geslagen en achtergelaten.

Het slachtoffer liep diverse verwondingen op en moest met de ambulance worden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De politie werd ingeschakeld en ging naar de plaats voor onderzoek. De daders zijn nog voortvluchtig.

Het slachtoffer is een bekende van de Surinaamse politie. Vernomen wordt dat hij eerder de woning van zijn ouders in brand had gestoken. Niet lang terug kreeg hij ruzie met een van zijn broers waarbij hij ook verwonding opliep.