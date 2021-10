Gestoorde man rijdt weg in met draaiende motor geparkeerde auto

Een geestesgestoorde man in Suriname is vrijdag weggereden in een auto, die met draaiende motor was geparkeerd ter hoogte van een bar in het district Wanica. De benadeelde parkeerde zijn wagen en liet die met draaiende motor achter.

Hij ging in de nabije omgeving en kwam kort daarna terug. Zijn auto was echter nergens te vinden. Hij besloot lopend naar het politiebureau te gaan en zag onderweg een man in zijn auto rijden.

De benadeelde stopte de man en nam plaats in het voertuig waarbij hij hem vroeg naar het politiebureau te rijden. Daar aangekomen meldde de benadeelde de politie wat hem was overkomen. De politie merkte dat het ging om een geestesgestoorde man en heeft hem ernstig aangesproken.

Na enkele uurtjes heeft een andere autobestuurder bij de politie melding gemaakt dat hij in zijn auto zat toen de geestesgestoorde plotseling het portier openmaakte. De gestoorde man nam de autosleutel uit het sleutelgat en gooide die in de goot. Er moest naar de sleutel in de goot worden gezocht. De bestuurder heeft de sleutel toch kunnen vinden.