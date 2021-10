Trainingen om systeem exportcertificering groenten en fruit te verbeteren

Suriname heeft de export van pepers, boulanger, antroewa en bitawiwiri tijdelijk moeten opschorten vanwege het hoge aantal afkeur van zendingen die in de EU werden onderschept. Om het systeem van exportcertificering van groenten en fruit te verbeteren heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een actieplan ontwikkeld dat momenteel wordt uitgevoerd.

Het opleiden van inspecteurs behoorde tot een van de activiteiten. Vandaar dat het ministerie een tweetal trainingen verzorgd heeft aan inspecteurs en aankomende inspecteurs van de fytosanitaire dienst (NPPO). De coördinatie van deze trainingen lag in handen van de internationale expert dr. Jeffrey Jones.

De eerste training ging over de biologie van de quarantaine plaagorganismen, de aantasting waarop gelet moet worden tijdens de inspecties, de te volgen procedures en praktische sessies over de inspecties van die quarantaine plaagorganismen. Het opsporen van quarantaine plaagorganismen hier in Suriname vermindert de kans dat plaagorganismen in de EU worden opgespoord. Door professioneel te werk te gaan, wordt de groente, – en fruitindustrie ondersteunt die zo in staat zijn om hun export te vergroten, de deviezeninkomsten te verhogen en de economische groei van Suriname te bevorderen.

De tweede training handelde over de uitvoering van officiële controles door de fytosanitaire dienst, de National Plant Protection Organization (NPPO). In deze training hebben de deelnemers de gelegenheid gehad om de relatie tussen het NPPO en het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten (IPPC) te onderzoeken inclusief het belang van de internationale normen over fytosanitaire maatregelen die hun dagelijkse werk beïnvloeden.

Op 4 oktober 2021 ontvangen 23 medewerkers van het ministerie van LVV hun certificaat voor het succesvol afronden van de fytosanitaire inspectie training.

De deelnemers hebben inzicht gekregen in de richtlijnen en import eisen voor fruit en groenten van de Europese Unie, een van de belangrijkste handelspartners van Suriname. De deelnemers zijn getraind in officiële procedures zoals fytosanitaire inspecties, export certificering, het invullen van fytosanitaire certificaten, het bemonsteren van zendingen, de noodzaak van procedures over verificatie en traceerbaarheid, auditen, en documentatie.