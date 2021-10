Politie in beraad; alleen uitrijden voor berovingen en zware aanrijdingen

Hoewel de Surinaamse regering in dit persbericht had aangegeven, dat na overleg met de Surinaamse Politiebond (SPB) de plooien waren gladgestreken in de zaak rondom de benoeming van DNV directeur Ramlall, heeft de SPB donderdag tijdens een ALV toch besloten om vanaf 15.00u in beraad te gaan.

De SPB eist dat de benoeming van Ramlall tot commissaris van politie onmiddellijk teruggedraaid wordt. Hiervoor had zij een ultimatum gesteld. SPB-voorzitter Mielando Atompai zegt aan Starnieuws dat het beraad duurt tot zaterdag 09.00u.

Ale surveillance werkzaamheden worden gestopt. De politie zal alleen uitrijden voor berovingen, zware aanrijdingen en voor het defilé voor de jaarrede. Indien tot zaterdag geen bevredigende oplossing komt, zal de actie worden verscherpt aldus de voorzitter tegen de nieuwssite.

Atompai zei woensdag dat het bericht van de regering (hieronder) veel incorrecte informatie bevat: