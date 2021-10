Drie vrouwen aangehouden voor brutale diefstal uit winkel

De politie heeft deze week drie vrouwen aangehouden voor het stelen van goederen op brutale wijze uit een winkel in het district Wanica.

De vrouwen kochten houtskool in de winkel en gingen weg. De volgende dag kwamen ze weer en wilden ze die inruilen voor andere spullen. De winkelier in Suriname was het daar niet mee eens. De verdachten plaatsten de houtskool toch op de rekken en namen andere goederen zoals toiletpapier en toiletartikelen weg uit de winkel.

De winkelier probeerde de vrouwen tegen te houden, maar ze gaven geen gehoor. Er ontstond een gevecht tussen hen. Het drietal wist toch met de goederen de plaats te verlaten. De winkelier deed toen aangifte tegen het trio.

De politie heeft na de aangifte de verdachten opgespoord en aangehouden. De vrouwen hebben de winkelier vergoed, waarna zij na een ernstige waarschuwing zijn heengezonden.