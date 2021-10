8 medewerkers Defensie overleden aan COVID-19; geen een was gevaccineerd

Bij het ministerie van Defensie in Suriname is inmiddels sprake van 122 COVID-19 positieven. Daarvan zijn 84 militairen en de rest gezinsleden. 8 medewerkers zijn reeds overleden. Daarvan was geen een gevaccineerd, aldus defensie minister Mathoera.

Volgens de minister spant haar departement zich in, om medewerkers te stimuleren zich te laten vaccineren. Dit wordt gedaan middels bewustwordingsgesprekken, waarbij wordt gewezen op de noodzaak van vaccinatie.

Mathoera heeft persoonlijk met bijna alle niet-gevaccineerde personen gesproken, om ze met feiten en cijfers aan te geven hoe belangrijk het is om te vaccineren. Ze vindt het triest dat er 8 medewerkers zijn overleden aan de gevolgen van besmettingen met het coronavirus.

“Heel jammer! We roepen op om massaal te vaccineren. Bescherm jezelf en je gezin. Niets is belangrijker dan je leven!“, aldus de minister.