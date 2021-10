35-jarige automobilist die inrijdt op agent vast wegens poging zware mishandeling

De Surinaamse politie heeft vandaag meer info naar buiten gebracht omtrent het geval waarbij een automobilist inreed op een politieman. Het gaat om de 35-jarige autobestuurder Rakesh S. die op woensdag 29 september door de politie van het bureau Nieuwe Haven is aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname.

De wetsdienaren kregen van de bikers-unit de melding dat een doorrijder een biker ter hoogte van de Limesgracht en de Hofstraat had aangereden. Daar aangekomen wees het onderzoek uit dat de leden van de bikers-unit bezig waren met een verkeerscontrole. Op een bepaald moment kwam de autobestuurder Rakesh vanuit de Dr. Sophie Redmondstraat aangereden.

Ter hoogte van Ulstrel werd hij tot stoppen gesommeerd, aangezien de chauffeur en zijn bijrijder geen gordel om hadden.

Rakesh negeerde het bevel en reed roekeloos door. De biker ging hem achterna en sommeerde de autobestuurder op de kruising van de Limesgracht en de Hofstraat wederom tot stoppen. Ook dit tweede stopteken negeerde Rakesh en reed in op de politieman. Om niet aangereden te worden, sprong de biker van zijn fiets en viel op het wegdek.

De politieambtenaar liep schaafwonden op en is door de politiedokter medisch behandeld. De autobestuurder werd met assistentie van de politie van het bureau Nieuwe Haven in de boeien geslagen. Rakesh die niet onder invloed van alcohol verkeerde blijkt niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Ook de autobescheiden bleken niet in orde te zijn. Het voertuig is ter herkeuring door de politie in beslag genomen, waarna de verdachte ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Rakesh ter zake mishandeling/zware mishandeling door de politie in verzekering gesteld. Het dossier ter zake zal voor verdere afdoening worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie, meldt de politie.