Familie verdachte opgelicht door nepadvocaat die betaling via Suribet top-up wilde

De familie van ene Erwin P., die opgesloten was voor zware mishandeling, is opgelicht door een persoon die zich heeft voorgedaan als advocaat in Suriname. De familie betaalde deze nepadvocaat SRD 7.000, waarbij de persoon het geld via Suribet top-up ontving.

De broer van Erwin P. is kapper en kwam in zijn barbershop in contact met een recidivist genaamd Ismael M. De kapper vertelde dat hij een advocaat zocht, omdat Erwin P. was aangehouden. Ismael hield hem voor dat hij een advocaat kende en gaf een telefoonnummer aan de broer. Hij gaf verder aan dat op het nummer alleen geappt kon worden.

De familie nam via Whatsapp contact op met de ‘advocaat’. De persoon die zich voordeed als advocaat appte terug de zaak te willen doen, maar SRD 12.000 als honorarium wilde. Voor de familie van Erwin P. was SRD 12.000 te veel. Zij gaf aan slechts SRD 7.000 te hebben, waarmee de nepadvocaat akkoord ging.

De nepadvocaat kwam met een smoes in quarantaine te zitten omdat een assistent besmet zou zijn. De persoon vroeg om het geld daarom via Suribet top-up over te maken. De familie heeft dat gedaan. De nepadvocaat verzekerde de familie dat Erwin P. op vrije voeten zou komen, maar dat gebeurde niet.

Nadat de Suribet top-up was gestuurd, heeft de nepadvocaat het telefoonnummer van de familie geblokt.

De nepadvocaat ging nimmer om Erwin P. op te zoeken in het cellenhuis en ook ontmoette hij de familie niet. De familie werd radeloos en nam advocaat Maureen Nibte in de arm. Nibte kreeg de Whatsapp-berichten onder ogen en wist meteen dat het geen advocaat was. Het Nederlands van de nepadvocaat was namelijk barslecht.

Nadat de familie Nibte in de arm had genomen, heeft zij het verzoek tot de invrijheidstelling van Erwin P. bij de rechter-commissaris gedaan. De rechter-commissaris is meegegaan met Nibte. De verdachte is dinsdag in vrijheid gesteld.

De familie heeft aangifte gedaan tegen de nepadvocaat. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.