Boeken over Surinaamse plantagegeschiedenis gratis te downloaden

Op vrijdag 1 oktober worden twee boeken, geschreven door Kenneth Roy Donk, gratis ter download aangeboden via zijn website. De boeken ‘Geselecteerde Artikelen — Surinaamse Historie, Plantages en Architectuur’ en ‘Geselecteerde Artikelen — Surinaamse Historie, Plaatsen en Levensverhalen’, omvatten verhalen over tochten gemaakt naar o.a. plantages in het district Nickerie, Saramacca en Commewijne.

Hierbij zijn vele bijzonderheden over de Surinaamse plantagegeschiedenis in het algemeen, maar vooral die van Nickerie beschreven. Vele mensen weten bijvoorbeeld niet, dat ons rijstdistrict marrons of weggelopen slaven heeft gekend. Daarnaast omvatten de verhalen over personen, aanvullende informatie rond het leven van toen.

Verhalen die de plantagegeschiedenis niet alleen tot leven brengen, maar de lezer tot zelfs diep in de ziel kunnen raken. Levensverhalen waarvan sommige passages zeer ingrijpend zijn, diepe emoties naar boven brengen.

Van historische waarde zijn ook de verhalen over de gezondheidszorg, de landbouw, het onderwijs e.d. De vakbondsstrijd op de plantage Waterloo, de strijd om irrigatiewater, een Landbouwstream op de Mulo in de jaren ’60 in Nickerie, zijn enkele thema’s en nog veel meer wetenswaardigheden die in de boe- ken aan de orde komen.

De boeken, die worden gepubliceerd in e-book formaat (PDF) en gratis gedownload kunnen worden, bestaan uit een verzameling van artikelen die in de periode 2003 t/m 2009 door hem zijn geschreven en zijn verschenen in o.a. de Ware Tijd, Times of Suriname, Parama- ribo Post en SLM-magazine.

Vele lezers van deze artikelen in binnen- en buitenland, hebben bij hem het verzoek gedaan, de artikelen die in de smaak vielen te bundelen en in boekvorm te publiceren. Aan dit verzoek kan eindelijk voldaan worden. Hieraan voorafgaand, is hem door de Stichting Vrienden van Nickerie gevestigd in Nederland, vanwege het werk dat door hem is verricht, in 2007 de Dadien Bhailal Award toegekend, welke voor hem een inspiratiebron is geweest, om invulling te geven aan de wens van de lezers, vrienden en kennissen.

De verhalen zijn geïllustreerd met foto’s waarvan een groot deel digitaal verbeterd en gerestaureerd zijn. Beide boeken kunnen door eenieder gratis gedownload worden via www.kennethdonk.com. Vrijwillige bijdragen zullen gebruikt worden t.b.v. toekomstige verbeterde uitgaven en het derde boek in deze serie welke in 2022 zal worden gepubliceerd.