’26-jarige Tessa niet door misdrijf om het leven gekomen op verjaardag’

Bij de dood van de 26-jarige Tessa is er geen sprake van misdrijf. Tot die conclusie komt de patholoog vandaag, na een gerechtelijke lijkschouwing.

De vrouw die net moeder was geworden, werd op op haar verjaardag, 25 september 2021, dood aangetroffen in haar woning aan de Estafettestraat (foto) in Suriname.

Het gaat om een natuurlijke dood. Er is geen in- en uitwendig letsel op het ontzielde lichaam van de vrouw waargenomen. Nadat de vrouw dood werd aangetroffen, werd het lijk in het belang van het onderzoek in beslag genomen na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie.

Volgens verklaring van de man, die samen met de vrouw en hun baby van twee maanden op het adres woonde, is zij gevallen en vertoonde zij kort daarna geen teken van leven meer. De politie werd gealarmeerd en deed de plaats aan voor een onderzoek.

Het lichaam van Tessa wordt afgestaan aan de familie voor de uitvaart.