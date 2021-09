‘Regering en Politiebond vinden elkaar inzake benoeming commissaris Ramlal’

‘De regering en de Surinaamse politiebond vinden elkaar inzake de benoeming van commissaris Ramlal’. Dat is de strekking van een persbericht van de Communicatiedienst Suriname (CDS). Het bericht luidt als volgt:

De Surinaamse Politie Bond (SPB) heeft zich samen met een regeringsdelegatie gebogen over brandende politievraagstukken. Er is onder andere gesproken over de rechtspositie en secundaire voorzieningen van de politie. Concreet is naar voren gekomen dat er gewerkt wordt naar een betere communicatie vanuit de regering. Dit zal worden gerealiseerd door een beter overlegstructuur.

Ook de recente benoeming van Shivanand Ramlall tot commissaris van politie is onder de schijnwerper geplaatst. Afgesproken is dat er een juridisch team kijkt naar de mogelijkheden voor een concrete juridische oplossing. Duidelijk is dat er geen weerstand, of onwil is om de benoeming van de veiligheidsstopper Ramlal tot stand te doen komen. De plooien zijn wat dit betreft gladgestreken waarbij de regering heeft aangegeven zwaarder te gaan zitten op de communicatie, zodat zaken als deze zich niet langer voordoen.

President Chandrikapersad Santokhi heeft het verzoek gedaan aan het juridisch team om hem binnen een week van advies te voorzien. Het sterke juridisch team bestaat uit onder andere; Mielando Atompai, Revelino Eijk, de heer Badri van het SPB-bestuur en directeur Arun Hardien, Juridisch adviseur Prenobe Bissesur van het Kabinet van de President.