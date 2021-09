NCT draagt vaccinatieprogramma over aan ministerie van Volksgezondheid

Het Nationaal Coordinatie Team (NCT) is vanaf februari medeverantwoordelijk geweest voor de implementatie van het vaccinatieprogramma. In juni heeft het NCT aangegeven geleidelijk aan haar werkzaamheden over te dragen aan het ministerie van Volksgezondheid.

Dinsdag heeft daarom formeel de overdracht plaatsgevonden van het Nationaal Coordinatie Team (NCT) aan het Ministerie van Volksgezondheid. Dit betekent dat het ministerie in samenwerking met alle gezondheidsinstituten doorgaat met het vaccinatieprogramma.

Het BOG, RGD, de ziekenhuizen en de Medische Zending zullen via hun locaties, de vier beschikbare vaccins laten toedienen. De burgers hoeven zich dus geen zorgen te maken over de openstelling van de priklocaties. Ook bezoeken mobiele units diverse wijken om de vaccins toe te laten dienen.

Naomi Chan, coordinator NCT zwaait af met de woorden: “We hebben heel veel geleerd en hebben dit met alle liefde gedaan, maar moeten nu verder en terug naar onze eigen werkzaamheden”. Door het ministerie van Volksgezondheid is er een nieuwe coördinator aangesteld, Drs Javier Asin, die de komende periode het nationaal vaccinatieprogramma zal implementeren.

Het ministerie heeft er alle vertrouwen in, dat het nieuwe team onder leiding van Javier Asin, de vaccinatiecampagne succesvol door de volgende fase gaat leiden. De doelstelling blijft nog steeds, het sociaal en economisch leven zo snel mogelijk normaliseren en burgers deskundig begeleiden naar- en in het vaccinatieproces.

Directeur Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul sloot de formele overdracht af met de woorden: “Makandra u sa tan feti corona”. Wij zijn het NCT zeer erkentelijk voor hun bijdrage in de afgelopen periode en bedanken ze nogmaals voor hun waardevolle bijdrage.”

De vaccinatiegraad in Suriname is nog steeds laag en moet de komende periode omhoog om de gezondheid van onze burgers te bevorderen.