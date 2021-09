Launch autobiografie Sarafina: ‘This is my life!’

Zondag 3 oktober aanstaande zal de launch en boekbespreking van de autobiografische debuutroman van Helga Fredison gehouden worden. De kopers in spé kunnen kennismaken met de auteur, een boek aanschaffen voor SRD. 100 en laten signeren. De signeersessie is van 16.00u tot 17.00u in de cabana Ilsum Art Tourism & Culture.

In haar autobiografie maakt de schrijver een reis van Suriname naar Nederland, waar zij zich later vestigde met haar twee dochters en na 30 jaar keert zij in haar eentje terug naar Suriname. Een prachtig land met intriges, verrassingen en teleurstellingen. Maar ook een land met romantische en blijde momenten. In dit boek is de realiteit van Sarafina’s leven in een prikkelende verteltrant weergegeven.

Veel maatschappelijke issues komen aan de orde, maar ook liefdesperikelen, de teleurstellingen en tegenslagen. Desondanks is Sarafina niet klein te krijgen en met vallen en opstaan gaat ze met opgeheven hoofd door het leven. Sarafina: ‘This is my life!’ is prettig geschreven. Sommige verhalen zijn herkenbaar voor de lezer.

De auteur wil echter vooral de jonge alleenstaande moeders bemoedigen om een opleiding af te ronden en als er tegenslagen zijn nooit op te geven maar in zichzelf te blijven geloven.