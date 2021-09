Telesur en Medische Zending werken samen aan COVID-19 bestrijding

Telesur is een samenwerking aangegaan met de Medische Zending in Suriname. Deze samenwerking houdt in dat zij de communicatie over feiten en mythes over het COVID-virus in de verschillende talen op hen nemen en ervoor zorgen dat het via verschillende media bij de doelgroepen terecht komt.

“We vragen mensen uit de gemeenschappen om zelf aan het woord te komen en om onze medeburgers de juiste uitleg te geven. Ook helpen we met communiceren van vaccinatiedagen en locaties”, aldus Jennis Asraf, PR van Telesur. Het bedrijf helpt ook zorgdragen dat niet alleen de gemeenschap in de kustvlakte de juiste informatie krijgt, maar dat alle burgers toegang hebben en zelf hun beslissing kunnen nemen op basis van feiten.

De projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd, zijn communicatie in verschillende talen via diverse radio en tv -kanalen. Ook werd de vaccinatiedag in Powakka uitgezonden, zodat de mensen uit de gemeenschappen ook zelf aan het woord konden komen en hun ervaring konden delen. “We hebben gemerkt dat in Powakka vrij veel mensen gehoor hebben gegeven aan de campagne. We moeten nu nagaan hoe het op de andere plekken is gegaan.” Het telecommunicatiebedrijf gaat door met de communicatie en zal ook komen met leuke acties waar mensen hun voordeel kunnen halen.

Telesur heeft, vanaf het moment van het Covid-19 virus in Suriname de kop op stak, steeds op diverse manieren de gezondheidssector ondersteund in de strijd tegen dit virus. Zo heeft het bedrijf PPE gedoneerd aan ziekenhuizen en een telethon helpen organiseren in samenwerking met SU4Su, welke gratis via ATV werd uitgezonden. Ook heeft Telesur gezondheidswerkers van de ICU van het AZ gedacht op hoogtijdagen. “Gezondheid van de gemeenschap is ons erg na aan het hart. We hebben ook de noodkreet van de Medische Zending gehoord en hebben gemeend ze te ondersteunen met vooral het gedeelte van de communicatie en ervoor te zorgen dat de verschillende gemeenschappen in het binnenland toegang krijgen tot informatie van betrouwbare instanties en in hun eigen taal.”

Telesur heeft een start gemaakt om samen met andere instanties hulp te verlenen om het COVID-19 virus tegen te gaan. Zij stelt de gemeenschap in de gelegenheid om ook aan te geven welke informatie die wil, zodat het telecommunicatiebedrijf specialisten kan vragen om daarop in te gaan. Asraf hoopt dat dit een boost is voor de gemeenschap om ook een bijdrage te leveren en samen te kijken wat er allemaal nog meer gedaan kan worden om de ziekte te bestrijden.

Alhoewel het een aanrader is om je te vaccineren, is en blijft het een vrije keus. “We hopen dat mensen ervoor kiezen zichzelf en de gemeenschap te beschermen, zodat we meer vrijheden in het dagelijks leven kunnen hebben en we geen geliefden meer hoeven te verliezen aan deze vreselijke ziekte”, aldus Asraf.