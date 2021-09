Surinaamse muziek in de schijnwerper op ‘Kaseko Time’ in Amsterdam

Op zaterdag 2 oktober zet de Surinaams-Nederlandse fluitist, componist en etnomusicoloog Ronald Snijders samen met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw een welverdiende schijnwerper op Surinaamse muziek. Dat doet hij in Kaseko time in het DeLaMar theater te Amsterdam.

Ronald heeft op geheel eigen wijze een muzikale fusion ontwikkeld. Zo combineert hij Amerikaanse jazz, funk en soul op bijzondere wijze met Surinaamse kaseko, kawina en Braziliaanse jazz.

Nu hij dit jaar 70 jaar wordt, viert Ronald dit jubileum door samen met de beste jazzmusici van Nederland prachtige nieuwe composities te spelen.

Geniet in Kaseko time van hun energieke sound, swingende ritmes en sfeervolle stukken, die je meevoeren naar windstreken hier ver vandaan.