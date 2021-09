Rashied Doekhi doet aangifte tegen Pets Gajadien wegens smaad en laster

Vanochtend heeft oud DNA-lid Rashied Doekhi aangifte bij de politie in Suriname gedaan wegens smaad en laster. Doekhi beschuldigd Pets Gajadien ervan, hem in diskrediet te brengen met zijn uitlatingen. Vandaar dat hij naar de politie stapte.

De twee waren gisteren te horen in een uitzending van Stanvaste Radio, waarbij de kemphanen elkaar over en weer verwijten maakten. Tijdens een ‘heftige discussie’ zijn er over en weer woorden gevallen.

Daarvoor beweerde Gajadien in een filmpje, dat Doekhi in 2010 een stuk grond had gekregen van zijn NDP regering en de grond voor 750.000 dollar aan Guyanezen heeft verkocht. Ook beweerde Pets dat Doekhi grond heeft geroofd en een visvergunning doorverhuurde aan Guyanezen.

In gesprek met de redactie van Waterkant ontkent Doekhi ooit gronden te hebben gekregen van de NDP regering. Ook heeft hij niets te maken met vissers of visvergunningen, zegt hij. Het zijn deze uitlatingen van Gajadien, die hem ertoe dreven aangifte te doen.

In een reactie tegen onze nieuwsdienst zegt Gajadien op zijn beurt dat hij nog steeds achter zijn woorden staat.

