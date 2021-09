Luchtverkeersleiders praten met regering over oplossingen

Een regeringsdelegatie onder leiding van president heeft zich samen met de Suriname Air Traffic Controllers Association (Satca) gebogen over vraagstukken deze vakorganisatie rakende. Heet hangijzer bij de bespreking was het proces tot verbetering van de rechtspositie.

De meeting is constructief verlopen en partijen hebben afspraken gemaakt om te geraken tot oplossingen. De afgesproken termijn, die met ruim drie weken overschreden was, is nu verruimd met ongeveer een maand.

Het Surinaamse staatshoofd, vicepresident Ronnie Brunswijk en enkele ministers hebben aangegeven dat het begrijpelijk is dat belanghebbenden behoefte hebben aan verbetering van hun rechtspositie. Ook is er vanuit de regering aangegeven is dat groepen er rekening mee dienen te houden dat torenhoge verhogingen niet verantwoord zijn.

Abrupte loonsverhogingen zullen averechts werken op de economie. Verder heeft de regeringsdelegatie ook onder de aandacht van haar gesprekspartner gebracht, dat er anderzijds ook wordt gewerkt aan het herstellen van de economie binnen de komende drie jaar.

De acties van de bond zijn nu opgeheven en partijen zullen verder in dialoog treden en werken aan oplossingen voor de vraagstukken waarmee de luchtverkeersleiders kampen. Vanuit de Satca zijn er ook voorstellen gedeponeerd die zullen bijdragen aan het verhogen van de inkomsten.

Bij de meeting, die gehouden is op 27 september 2021, is afgesproken dat partijen op 15 oktober weer bij elkaar komen.

Satca en regering buigen zich over oplossingen.