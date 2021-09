Film ‘Wan Pipel’ te zien tijdens drive-in Movie Night in Almere

Op zondag 10 oktober toont Drive-in Almere om 20.00 uur de legendarische film Wan Pipel van Pim de la Para uit 1975.

Wan Pipel gaat over de verboden liefde tussen een knappe Surinaamse jongeman (Borger Breeveld) en zijn Nederlandse vriendin (Willeke Van Ammelrooy). En het geeft een uniek tijdsbeeld van Suriname vlak na de onafhankelijkheid. Er zijn enkele verrassingen er omheen geprogrammeerd en Hesdy Lonwijk (regisseur en filmkenner) zal de film inleiden.

De film is te beluisteren via FM als je met je auto het terrein op rijdt. Dus, lekker in je auto genieten van deze klassieker op het grote scherm, en meedoen. Actief! Tijdens deze avond is Manoushka Zeegelaar Breeveld(dochter van de hoofdrolspeelster) te gast!

Normaal gesproken moet je stil zijn als je naar de film gaat. Bij Movie Night Live dus niet… De bedoeling is juist dat we met z’n allen luidkeels mee schreeuwen en joelen. Wat is nou leuker dan lekker meedoen met je lievelingsfilm?!

Je kunt vanaf 19.30 uur het terrein oprijden met je auto, om 20.00 uur start de film.