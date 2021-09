Door stichting geholpen moeder van zes minderjarige kinderen overleden

Jolita Stuart is niet meer. De moeder van zes minderjarige kinderen is op maandag 27 september naar haar laatste rustplaats gebracht. Stuart benaderde Stichting 1 voor 12 in Suriname tien maanden geleden om hulp. Zij leed aan baarmoederhalskanker en kon de chemotherapie niet zelf betalen. Met hulp van donateurs heeft de stichting haar bijgestaan.

De voorzitter van Stichting 1 voor 12, Louis Vismale is geschokt door het heengaan van deze jonge moeder. “Het doet pijn om moeite te maken voor iemands leven en dat je pats boem moet horen dat de persoon er niet meer is. Het heeft ons geschokt, vooral omdat het gaat om een moeder die jonge kinderen achterlaat. Ik hoop dat ze goed begeleid worden en een goede ondersteuning krijgen”, aldus Vismale.

Hij heeft zijn ondersteuning toegezegd om de kinderen bij te staan. Vismale heeft alvast SRD 2.000 overhandigd aan de familie ten behoeve van de kinderen voor het nieuwe schooljaar. Verder heeft hij ook aangeboden schoolkleding aan te schaffen voor de vijf kinderen die schoolgaande zijn.

“We hebben het ook moeilijk. Het land heeft het moeilijk, maar dan nog willen wij uit het beetje ondersteuning dat wij krijgen uit het buitenland en lokaal, kijken wat wij kunnen doen”, aldus Vismale wiens stichting 1 voor 12 SRD 5.000 heeft bijgedragen aan de uitvaart van Stuart.