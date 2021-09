6 coronadoden en 415 nieuwe gevallen; 113 mensen in ziekenhuizen

In Suriname zijn maandag 27 september weer 6 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen dat sinds de start van de pandemie, in Suriname is overleden is hierdoor gestegen naar 861.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 415 nieuwe besmettingen zijn genoteerd, na 1.128 keer testen (36,7%).

Ook is het aantal personen in de ziekenhuizen gestegen van 98 op zondag naar 113 op maandag. Nog steeds zijn de meeste mensen die worden opgenomen niet gevaccineerd.

De cijfers van maandag 27 september 2021: