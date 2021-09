Naarden: ‘Toename criminaliteitscijfers nog niet te concluderen’

Hoewel er in Suriname in de afgelopen weken heel wat gevallen zijn gemeld van inbraak en beroving, zegt politiewoordvoerder Humphrey Naarden dat er nog geen conclusie getrokken kan worden over een toename van de criminaliteitscijfers, ten opzichte van vorig jaar.

In een gesprek afgelopen weekend met ABC Online, zegt Naarden dat de Surinaamse politie er alles aan doet om de cijfers omlaag te brengen. Hij wil de samenleving garanderen dat de criminaliteit serieus wordt aangepakt.

Beluister hieronder het gesprek dat ABC had met Naarden: