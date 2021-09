SVB: ‘Mexicaan Jacques Passy interim bondscoach van Suriname’

De Mexicaan Jacques Passy Kahn gaat de komende maand aan de slag als bondscoach van Suriname. Dat heeft de Surinaamse Voetbalbond (SVB) in Paramaribo vanmorgen bekend gemaakt. Passy gaat de rol op interim basis vervullen zegt de bond.

In onderstaande bericht op Facebook liet de SVB weten dat zij verschillende mogelijkheden voor Natio bestudeerd, om één of twee FIFA wedstrijden in Suriname te spelen in november.

“De SVB zal gebruik maken van de diensten van de heer J. Passy Khan, die een interim-functie zal hebben. Deze periode zal ook door de SVB worden benut om een vaste coach aan te trekken voor de selectie”, aldus de bond.

De Mexicaan was eerder de bondscoach van St. Kitts & Nevis en de Dominicaanse Republiek. Passy, die het stokje overneemt van de Surinaamse-Nederlander Dean Gorré, was in 2014 al in gesprek met de SVB.