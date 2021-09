Braziliaanse bijen vallen man aan in woning

Braziliaanse bijen hebben een man zaterdagmiddag aangevallen in zijn woning aan de Dr Sophie Redmondstraat. Het slachtoffer is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De melding kwam 15.47 uur binnen dat de man in zijn woning was aangevallen door de bijen. Hoe de bijen daar zijn terechtgekomen, is onbekend.

De Bijenbestrijdingsdienst van de brandweer en de politie gingen naar de plaats. De brandweer haalde de man uit het pand. De ambulance werd ingeschakeld waarmee het slachtoffer is vervoerd.