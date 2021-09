Aannemer in borst gestoken na betalingsruzie met handlangers

Een man is zaterdag in Wanica door een ander met een mes in zijn linkerborststreek gestoken na een betalingsruzie. Hij is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. 

Het slachtoffer is bouwvakker tevens aannemer in Suriname. Hij moest twee handlangers uitbetalen en daarover onstond er ruzie. Daarbij haalde hij een mes tevoorschijn om de mannen af te schrikken want zij wilden hem aanvallen.

Beide handlangers gingen weg om terug te komen met een neef. De neef heeft toen de aannemer gestoken in de linkerborststreek. Na de daad zijn de verdachten weggerend.

Het slachtoffer was aanspreekbaar bij aankomst van de politie op de plaats delict. De sterke arm werkt aan de aanhouding van de verdachten.