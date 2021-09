4 doden en 299 nieuwe besmettingen; COVID-19-updates vanaf nu na 22.00u

De COVID-19-updates zullen vanaf zaterdag 25 september niet meer om 20.30u (lokale tijd) beschikbaar zijn. De laatste dagen worden er veel meer sneltesten(*) gedaan. De gegevens hiervan zijn na 21.00u beschikbaar. Daarom is besloten om de update na 22.00u te doen.

Volgens de update van zaterdag 25 september zijn er weer 4 coronadoden in Suriname genoteerd en 299 nieuwe gevallen na 809 keer testen. Het aantal personen in de ziekenhuizen bedraagt 91 en in de ICU 19.

(*)Onlangs is besloten om voor de efficiency en effectiviteit landelijk sneltesten te doen, in plaats van de normale testen, waar ruim acht uur gewacht moet worden op de resultaten.

De cijfers van zaterdag 25 september 2021: