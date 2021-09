Roversbende die onderneemster beroofde van SRD 300.000 opgerold

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft donderdag een roversbende opgerold. Het gaat om Shaq D., Clayton L., Spiagra D., Aswie L. en Milton W. die betrokkenheid zouden hebben bij de beroving van SRD 300.000 van een onderneemster (43) aan de Bankastraat. Er zijn twee auto’s in beslag genomen.

Clayton L. en Spiagra D. zijn klemgereden in een zwarte auto op de hoek van de Grandostraat en de Kwattaweg. Shaq D. en Aswie L. zijn aangehouden op een adres aan de Ramlakhanstraat en Milton W. aan de Vredenburgweg. De vluchtauto, een witte Vitz, is aan de Hendrikstraat aangetroffen en in beslag genomen.

De onderneemster kwam uit een shop naar buiten en werd meteen overvallen. Ze had geld bij zich dat zij kort tevoren had opgehaald bij andere filialen. De vrouw besloot als laatst te gaan bij het filiaal aan de Bankastraat. Ze stopte daar en plaatste het geld in een doos.

Toen ze uit de shop kwam, werd ze overvallen door twee gemaskerde mannen, die gewapend waren met een vuistvuurwapen. Behalve SRD 300.000 zijn ook een gouden halsketting, een armband en tablet gestolen. De rovers namen na hun snode daad plaats in een gereedstaande witte Vitz.

De onderneemster liep geen letsel op.