President Santokhi en delegatie terug in Suriname

De Surinaamse presidentiële delegatie die in de periode van 17 tot en met 24 september naar Mexico en de Verenigde Staten van Amerika is geweest, is zaterdag 25 september in de vroege nachtelijke uren aangekomen in Suriname.

President Chandrikapersad Santokhi heeft land en volk in Mexico vertegenwoordigd op de 6e staatshoofden conferentie van de Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) en heeft in New York de 76ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken.

Het staatshoofd heeft naast deze twee vergaderingen met de wereldleiders, ook bilaterale ontmoetingen gehad met andere staatshoofden. De samenleving zal in een nader te bepalen persconferentie ingelicht worden over de uitkomsten van deze meetings en bilaterale gesprekken.

De regeringsleider heeft zaterdag op het kabinet samen met vicepresident Ronnie Brunswijk, die belast was met de waarneming, het protocol van overdracht ondertekend. Hij bedankte de vicepresident voor de waarneming gedurende zijn afwezigheid.