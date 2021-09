Ontzield lichaam dood aangetroffen vrouw in beslag genomen

Het ontzielde lichaam van de vrouw die vanmorgen dood is aangetroffen in een woning aan de Estafettestraat is in belang van het onderzoek in beslag genomen na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie. Het slachtoffer is vandaag 26 jaar geworden.

Volgens verklaring van de man is de vrouw gevallen en vertoonde zij kort daarna geen teken van leven meer. De polite werd gealarmeerd en deed de plaats aan voor een onderzoek.

Een arts werd ingeschakeld die de dood officieel heeft vastgesteld. Uitwendig vertoont het lijk geen letsel. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Het onderzoek is in volle gang.