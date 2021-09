Elfjarige jongen speelt met touw en verhangt zich per ongeluk

Een elfjarige jongen in Suriname heeft zich dinsdag per ongeluk verhangen in Apoera.

De tiener was thuis bij een familielid. Daar is een neuten woning. Beneden hing er een touw dat gebruikt werd bij het vellen van leguanen.

De jongen speelde met het touw en op een bepaald moment zou hij het om zijn hals hebben gebonden. Hij kwam ongelukkigerwijs te vallen met de dood als gevolg.

De politie kreeg de melding van het voorval en deed de plaats aan voor onderzoek. Het ontzielde lichaam vertoonde geen teken van misdrijf. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het lijk afgestaan aan de familie.