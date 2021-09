Cubaanse schoonmaakster doodgebloed na verwonding door kapotte toiletpot

De vrouw die donderdag doodgebloed is, nadat zij een ernstige verwonding aan haar been had opgelopen, is de 56-jarige Cubaanse Travaga Sanches. Ze stond op een toiletpot die brak, waarna ze ernstig gewond raakte aan haar been meldt het Korps Politie Suriname.

Leden van de afdeling Kapitale Delicten kregen op donderdag 23 september van het Command Center de melding dat een mevrouw op een woonadres in het ressort Uitvlugt een ernstige verwonding aan haar been had opgelopen. Daar aangekomen trof de politie het slachtoffer besmeurd met bloed aan.

Het politie onderzoek wees uit dat Travaga, die daar werkte als schoonmaakster, op een toiletpot was gaan staan om het verhoogd gedeelte van de tegels schoon te maken. De toiletpot brak daarbij en de vrouw zakte door de pot en liep een gapende verwonding op aan haar rechterbeen, ter hoogte van haar knieholte.

De bewoners waren op dat moment niet thuis. Ze raakte in paniek en liep rond in het huis. Op een bepaald moment belde zij met een familielid en gaf deze te kennen dat zij dood gaat. Het familielid stapte in een taxi om mevrouw Sanches te assisteren, maar wist niet waar haar juiste werklocatie was.

De eigenaar werd in kennis gesteld, waarna zowel de politie en de familie zich toegang konden verschaffen tot de woning. De ambulance werd ingeschakeld en terwijl het ambulance personeel bezig was het slachtoffer te verplegen, kwam de vrouw ter plekke te overlijden.

Aangezien er geen sprake is van een misdrijf, werd het ontzielde lichaam van Travaga in opdracht van het Surinaamse Openbaar afgestaan aan de nabestaanden.