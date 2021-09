Artistic Raw released Spaanstalige track met hitpotentie

DJ en hitproducer Artistic Raw, bekend van ‘El Efecto’ met Raw Alejandro en ‘Papi Chulo’ met Justice Toch, heeft de handen ineengeslagen met de Spaanstalige artiesten ReyCarlito en Raymiro om zijn nieuwste track te lanceren genaamd ‘Caballito’.

Onlangs verscheen al een nieuwe track van Artistic in samenwerking met Pearl Ramos & Architrackz. Deze tune ‘Los Laat’ gaat keihard en verbreekt het ene na het andere streaming record van het label waarbij Artistic Raw getekend is, namelijk Brothers United Records.

Artistic van Surinaamse komaf was in het verleden actief als House DJ en heeft heel veel furore gemaakt met zijn drughouse mixtapes. Uiteindelijk heeft Ravi zoals de DJ/Producer eigenlijk heet de stap gemaakt om terug te komen naar het Urban waarin hij ooit zijn eerste stappen zette als muzikant.

Inmiddels is Artistic een producer en artiest van grote klasse en heeft met El Efecto ook een wereldwijde hit die meer als een Miljard keer is getreamd en geviewd.

Artistic vind zijn nieuwste creatie keihard en geeft aan: “Ik was bezig met nieuwe beats en ReyCarlito en Raymiro kwamen toevallig langs toen ze de track hoorden en er meteen iets mee wilden doen. In eerste instantie zou Raymiro alleen schrijven zodat een andere artiest het kon tapen, maar zijn stem klonk er zo dope op dat de label manager de track precies zo wilde uitbrengen. We hopen dat mensen de track net zo dik vinden als ons.”

ReyCarlito is bekend van Sacude en Criminal met Pearl Ramos. Ook Carlito heeft een al de nodige strepen op zijn conto, zo stond hij in 2015 met Karol G op het podium in Duitsland en word hij gezien als een van de grootste Spaanstalige talenten van Nederland.

Raymiro bekend van de track Buk Voor Me samen met V Sims is de laatste jaren voornamelijk bezig geweest met het produceren en schrijven voor andere artiesten. Hij voegt hieraan toe: “ik heb aan veel projecten gewerkt. Maar deze is toch wel van een andere niveau. Eerst was het gewoon kijken wat we ermee kunnen doen maar nadat we track terug luisterde waren we echt heel enthousiast”

Ook Fais Piroe van Brothers United Records kwam nog aan het woord: “toen we de track hoorden wisten we meteen dat dit wat kon gaan worden. We zijn meteen de samenwerking gaan opzoeken met onze Latin teams in Spanje en Latijns Amerika en daar kwam meteen positief bericht vandaan. We proberen de track nu in zoveel mogelijk landen door te drukken want de track heeft een hoge hit potentie!”