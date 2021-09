Vier verdachten opgepakt in zaak gestolen halve kilogram goud

De 19-jarige Sinkele B. is op zondag 19 september door leden van de Recherche van Regio Midden op een locatie in het district Brokopondo opgespoord en aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Sinkele is de vierde verdachte in een zaak waarbij ongeveer een halve kilogram goud in de maand augustus 2021 werd gestolen of te wel werd verduisterd van de aangever N.B. Zijn drie kompanen Yannick L., Ian L. en Lailas A. zijn op dinsdag 17 en woensdag 18 augustus op verschillende locaties in het district Wanica aangehouden.

De verdachte Lailas deed in de maand augustus 2021 aangifte op het politiebureau Santodorp. Daarbij gaf hij de politie te kennen dat een halve kilogram goud van hem was gestolen dan wel was verduisterd. Tijdens het politioneel onderzoek is komen vast te staan dat Lailas een valse aangifte had gedaan.

Kort na de aangifte van Lailas werd de aangever tevens eigenaar N.B. aan wie het goud toebehoorde door de rechercheurs achterhaald.

Na uitgewerkte informatie kwamen de vier verdachten in beeld, waarbij drie hunner eerder in de kraag werden gevat en de vierde verdachte Sinkele op 19 september is aangehouden. Volgens verklaring van de verdachten hebben zij het goud intussen verkocht. Echter gelukte het de rechercheurs om een groot geldbedrag in Srd. en gouden sieraden ter waarde van eveneens een groot geldbedrag in Srd te achterhalen en in beslag te nemen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Sinkele net als zijn drie kompanen door de politie achter slot en grendel geplaatst.