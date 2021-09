Toerisme week ‘Let’s Go West’ in Nickerie

Op 27 september worden er wereldwijd evenementen georganiseerd ter ere van Wereld Toerisme Dag. Het doel van het herdenken van de Wereld Toerisme Dag is om de internationale gemeenschap bewust te maken van de rol van het toerisme en de impact ervan op de sociale, politieke, economische en culturele waarden van mensen over de hele wereld. Voor een duurzame ontwikkeling van het toerisme in Suriname is het van belang dat overheid en private sector elkaar ondersteunen.

In de week van maandag 27 september tot maandag 4 oktober organiseert het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme in samenwerking met toerisme werkgroep Coronie en het Nickerie Tourism Platform een toerisme week ‘Let’s Go West’. Deze activiteit is een week boordevol inspiratie waar deelnemers worden meegenomen naar Nickerie met als tussenstop het kokosdistrict Coronie.

Ruben Foster, secretaris van het Nickerie Tourism Platform geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat het platform bewustzijn wil creëren als het gaat om stimuleren van toerisme. “Wij moeten in de kracht van toerisme geloven. Elk district in Suriname heeft zijn eigen allures en karakter, welke versterkt en bevordert moet worden. Toerisme op regionaal niveau is van eminent belang, het decentralisatieproces moet hierin ook bijdragen”, volgens Foster.

De toerismeweek wordt heel sober gehouden, omdat Suriname midden in een vierde coronagolf zit. Branches/sectoren die zich hebben aangemeld zullen de diensten die zij te bieden hebben in de districten promoten. Foster zegt verder dat het belangrijk is om lokale gemeenschappen te betrekken bij het stimuleren van toerisme. “Toerisme begint bij de local-residents, het gaat om wat je uitstraalt en je enthousiasme. Dat gaat iemand van buiten appreciëren”, aldus de secretaris.

De toerismesector maakt moeilijke tijden door en moet hersteld worden. Toerisme-directeur Rabin Buddha zegt dat de activiteiten bedoeld zijn om stakeholders extra aandacht te vragen om een bijdrage te leveren bij het herstellen en verder ontwikkelen van de sector. Verder geeft hij aan dat de Surinaamse toerisme sector heel hoge potentie heeft. De directeur zegt dat het noodzakelijk is dat eenieder zich gaat buigen over het herstel van de toerismesector.