Man slaat tante bewusteloos omdat ze niet meer voor hem kan koken

De Surinaamse politie heeft vorige week een 46-jarige man aangehouden, die zijn tante meerdere keren zou hebben mishandeld omdat ze niet meer voor hem kon koken. De verdachte Anthony L. alias ‘Wouw’ is op vrijdag 17 september door de politie van het bureau Latour in de kraag gevat, meldt het Korps politie Suriname vandaag.

Volgens verklaring van de tante kookte zij voor haar neefje tegen een vergoeding van SRD 250 per maand. Vanwege de dure tijd gaf zij Anthony te kennen dat ze niet meer voor hem zou kunnen koken. Dit viel niet in goede aarde bij haar neefje, waardoor hij bedreigende uitlatingen naar haar toe deed.

Op 7 september begaf Anthony zich naar haar werklocatie aan de Coesewijnestraat. Hij ging daarbij tekeer met haar en bracht haar enkele klappen toe in haar gezicht. De eigenaar van haar werkplek kwam ertussen om erger te voorkomen.

Toen zij op 11 september van het werk kwam en op weg was naar huis viel haar neefje haar op de Coesewijnebrug aan. Hij gooide daarbij twee stenen op haar. De eerste raakte haar niet, maar de tweede kwam in haar gezicht terecht. Zij liep hierdoor zwaar letsel op en verloor het bewustzijn. Het slachtoffer moest medisch worden behandeld en is verwezen naar de neurochirurg.

Na de daad verliet Anthony, die heel agressief is en met een ieder tekeer gaat in de buurt, de locatie. De verdachte werd opgespoord en op 17 september op zijn woonadres aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Anthony door de politie achter slot en grendel geplaatst, aldus de politie.