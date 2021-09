Man die cocaïne via post verstuurde na 2 jaar eindelijk aangehouden

De 33-jarige Revelino G. werd op zondag 19 september ter zake overtreding Wet Verdovende Middelen door de Recherche van Regio Midden aangehouden. Hij wordt ervan verdacht in het jaar 2019 in totaal 460 milliliter vloeibare cocaïne te hebben gepost bij één van de postbedrijven in Paramaribo, meldt het Korps Politie Suriname.

De douane recherche stuitte tijdens controle werkzaamheden op de drugs. Het verderfelijk spul werd in beslag genomen, waarna het onderzoek in deze zaak werd overgedragen aan de Narcotica Brigade. De drugsverdachte werd meermalen opgespoord, echter zonder het gewenste resultaat.

Door tussenkomst van de recherche van Regio Midden werd Revelino aangehouden en ter voorgeleiding overgedragen aan de Narcotica Brigade. Bij de voorgeleiding heeft de drugsverdachte toegegeven de drugs op verzoek van een vriend die intussen overleden is, te hebben gepost.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de postverzender door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.