Delegatie president Santokhi een dag later in Suriname verwacht

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi en zijn delegatie komen een dag later aan in Suriname. Dat heeft de Communicatiedienst Suriname (CDS) donderdag bekendgemaakt.

De delegatie bevindt zich op dit moment in New York. Vanwege veranderde weersomstandigheden zal de vlucht naar Miami later uitgevoerd worden. Dit zal ertoe leiden dat de delegatie haar geplande aansluiting zal missen.

De delegatie wordt nu 24 uren later, op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname verwacht. De gebruikelijke persconferentie bij terugkomst, vindt in de week van maandag 27 september plaats, aldus de CDS.