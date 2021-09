Concacaf kondigt disciplinaire maatregelen tegen Inter Moengotapoe aan

De Concacaf heeft na onderzoek, op donderdag 23 september een formeel schrijven gestuurd naar de Surinaamse voetbalclub Inter Moengotapoe. Daarin geeft zij aan dat er disciplinaire maatregelen tegen de club zullen worden genomen. Dit naar aanleiding van het gedrag van clubeigenaar en vp van Suriname Ronnie Brunswijk.

Volgens de Concacaf is er na de wedstrijd tegen CD Olimpia naar schatting meer dan 2.000 US dollar door Brunswijk verdeeld onder de spelers van het team uit Honduras. Deze handeling van Brunswijk, die op video is vastgelegd, gaat tegen de regels van de Concacaf in. Dit zijn zaken die de integriteit van de sport aantasten, aldus de voetbalorganisatie.

Inter Moengotapoe kreeg tot vandaag de tijd, om te reageren op de brief van de Concacaf. Wat de maatregelen inhouden is nog niet bekend.