Catamaran met Surinaams team brengt mariene fauna in kaart

Donderdag is voor het eerst een Guianese Oceaan Expeditie uitgevaren. Vanaf Galibi is de catamaran Guyavoile met een volledig Surinaams expeditieteam vertrokken om 6 dagen lang de mariene fauna in kaart te brengen. Dinsdag keert het schip in Paramaribo terug naar de wal, waarna het stokje wordt overgenomen door Guyana.

Door systematisch te speuren naar walvissen, dolfijnen, schilpadden en andere diersoorten wordt kennis opgedaan over het Guianese zeeleven, waar nog weinig over bekend is.

De zeereis is een vervolg op de Surinaamse expeditie van mei dit jaar. Ook deze tweede Oceaan Expeditie is onderdeel van het Mariene Ruimtelijke Ordeningsproject dat de afgelopen vier jaar in Suriname en Guyana is uitgevoerd en gefinancierd door de Europese Unie. In Suriname is dat gedaan door Green Heritage Fund Suriname, WWF-Guianas, en Natuurbeheer van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.

Hierdoor is een database met meer dan achtduizend waarnemingen samengesteld van zeedieren die voorkomen in het Surinaamse deel van de zee. Dat zijn bijvoorbeeld diverse soorten roggen, haaien, dolfijnen, walvissen en zeevogels. (tekst loopt door onder foto)

Bescherming

Deze kennis helpt onder meer bij het bepalen welke gebieden op zee bescherming nodig hebben vanwege hun hoge en bijzondere biodiversiteit, zodat belangrijke ecosystemen zoveel mogelijk intact blijven. Deze bijzondere gebieden staan onder druk van bijvoorbeeld overbevissing, vervuiling, illegale visserij, oliewinning en scheepvaart.

Het gunstige weer in deze tijd van het jaar biedt een goede kans om veel dieren te spotten. Gedurende deze maanden zijn verschillende migrerende walvissen waargenomen in onze wateren, zoals baleinwalvissen, bultrugwalvissen, evenals verschillende soorten dolfijnen en haaien. De catamaran Guyavoile van 17 meter lang, zeilende uit Frans-Guyana, dient als vaartuig voor deze expeditie. Een catamaran blijft stabiel tijdens het varen, wat een groot voordeel is om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.



Grote verrassing

“We varen dit keer ook in het oostelijke deel van de zee, wat niet eerder is gedaan op deze manier. Zoveel is nog onbekend voor ons, we kunnen voor grote verrassingen komen te staan als het gaat om het aantal diersoorten wat we mogelijk aantreffen. We hebben in ieder geval hele goede hoop” zegt Michiel van den Bergh, Conservation Manager van WWF-Guianas die meevaart met de expeditie.



Wonderen van de zee

“Het bevestigen van de gegevens die in de mariene atlas voor Suriname zijn opgenomen is onze belangrijkste missie. Als we dat ook op beeld en video vastleggen, kunnen we een ieder overtuigen wat in onze zee leeft en jonge en oude Surinamers enthousiast maken over bescherming van de Surinaamse zee” benadrukt Monique Pool, directeur van Green Heritage Fund Suriname. “Om die reden gaan ook twee jonge Surinamers mee.” Bijzonder is dat dit keer een gepassioneerde student en een touroperator gespecialiseerd in vogel- en mariene fauna spotten de bemanning versterken. Dit resulteert in een gebalanceerd onderzoeksteam uit alle gelederen van de maatschappij.

De Surinaamse Oceaan Expeditie meert dinsdag 28 september weer aan in Paramaribo. De voorlopige resultaten van de expeditie worden half oktober bekend gemaakt.