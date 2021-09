Avenue Nine viert deze maand het 2-jarig bestaan van Krabudag

Alweer 2 jaar geleden begon pop-up restaurant Avenue Nine in Rotterdam met de bekende krabudag. In september 2019 werd de eerste editie georganiseerd voor familie en vrienden en een maand daarna voor het groter publiek. Een vermelding op waterkant.net in oktober 2019 zorgde ervoor dat de krabudagen tot december van dat jaar waren uitverkocht. Door de tweede lockdown was het vorig jaar helaas niet gelukt het 1-jarig bestaan uitbundig te vieren. Dat zal dit jaar anders zijn.

Eigenaar Miquil Tjon Kon Fat, de bedenker van het krabudagconcept, kan zich de eerste krabudag als geen ander herinneren: “Ik weet nog goed hoe het was om de eerste reacties van mensen in het restaurant te zien tijdens de eerste krabudag.. Ik had daarvoor nooit eerder een vol dienblad opgetild en opeens moest ik 30 man bedienen. Het was een intensieve, spannende en vooral een onvergetelijke dag.” Inmiddels heeft Avenue Nine al meer dan 1000 gasten verwelkomd om krabu te komen eten. Volgens Miquil is het nog steeds de drukste dag van Avenue Nine.

In de afgelopen 2 jaar is er veel veranderd. Ten eerste zijn ze van locatie veranderd, van beneden naar boven in het Westelijk Handelsterrein. Avenue Nine is van 4 dagen open per maand naar 16 dagen openingsdagen per maand gegaan. Verder biedt Avenue Nine ook een ruimer menu aan met o.a. Pom, Pastei, Jerk Chicken, Gevulde Sopropo, deserts zoals Fiadu en drankjes zoals Gemberbier en Markoesasap.

Zaterdag 25 september, zaterdag 23 oktober en zaterdag 30 oktober vinden er krabudagen plaats in Rotterdam. Daarnaast zullen er de komende maanden ook leuke events worden georganiseerd, zoals Old School Karaoke en Troefcall avonden.

Meld je aan voor één deze dagen via onderstaande link. Om deze maand groots te vieren, deelt Avenue Nine in de laatste week van september waardebonnen uit ter waarde van 9 euro. Vraag hier een waardebon aan van 9 euro. Deze is tot eind oktober te gebruiken.