Automobilist schept voetganger en rijdt door

Deze voetganger is donderdagmiddag door een automobilist aangereden, op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en de Drambrandersgracht in Suriname. De bestuurder is daarna doorgereden.

Omstanders alarmeerden de politie, die ter plaatse ging voor onderzoek. Bij aankomst van de politie werd de ambulance erbij gehaald, omdat het slachtoffer klaagde van pijn over het hele lichaam. Hij is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de doorrijder.